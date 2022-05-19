Google вивіз більшість співробітників із Росії – WSJ

Корпорація Google вивезла із РФ більшість своїх співробітників - значна частина співробітників переїхала до Дубая, де Google має великий офіс.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Зазначається, що деякі співробітники вирішили залишитися в Росії і покинути компанію. Таким чином, незабаром у Google більше не буде співробітників в Росії.

Google почав пропонувати переміщення співробітників з Росії після того, як наприкінці березня суд заморозив основний банківський рахунок Google у країні.

"Арешт російськими органами влади банківського рахунку Google у Росії зробив нездійсненним функціонування нашого російського офісу, включаючи працевлаштування та оплату праці російських співробітників, а також виконання інших фінансових зобов’язань", - заявили в Google.

Як наслідок, російська дочірня компанія Google ініціювала своє банкрутство в країні.

"Звільнення співробітників Google і заплановане банкрутство підкреслюють подальше погіршення відносин Росії із західними технологічними компаніями після російського вторгнення в Україну. У 2014 році Google закрила свій інженерний офіс в Росії, оскільки уряд посилив придушення свободи в Інтернеті, але компанія продовжувала продавати рекламу та продавати свою продукцію в московському офісі", - нагадує видання.

Після того, як почалася війна в Україні і західні країни ввели санкції проти Росії, цензура в РФ звинуватила відеосервіс компанії YouTube у поширенні дезінформації та розпалюванні протестів. У березні Google призупинив більшість своїх комерційних операцій в країні, включаючи всю рекламу, додає WSJ.

У середу Google повідомила, що, незважаючи на фактичне припинення діяльності свого російського офісу, компанія планує залишити безкоштовні сервіси, такі як Пошук, YouTube, Карти та Gmail, доступними в Росії.

YouTube потрапив під критику російських регуляторів за блокування кремлівських каналів і відмову видалити контент, який Росія наказала закрити. Але російський уряд досі не заблокував сервіс, який дуже популярний в Росії.

Економічна правда