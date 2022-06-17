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Російська "дочка" Google подала до суду заяву про банкрутство

П'ятниця, 17 червня 2022, 09:15 - Олексій Павлиш

Російська "дочка" Google - ТОВ "Гугл" - подала до суду заяву про власне банкрутство.

Про це пише РБК із посиланням на картотеку Арбітражного суду Москви.

Раніше повідомлялось, що корпорація Google вивезла із РФ більшість своїх співробітників - значна частина співробітників переїхала до Дубая, де Google має великий офіс. 

Google почав пропонувати переміщення співробітників з Росії після того, як наприкінці березня суд заморозив основний банківський рахунок Google у країні.

"Арешт російськими органами влади банківського рахунку Google у Росії зробив нездійсненним функціонування нашого російського офісу, включаючи працевлаштування та оплату праці російських співробітників, а також виконання інших фінансових зобов’язань", - заявили в Google.

Як наслідок, російська дочірня компанія Google ініціювала своє банкрутство в країні.

У Google повідомили, що, незважаючи на фактичне припинення діяльності свого російського офісу, компанія планує залишити безкоштовні сервіси, такі як Пошук, YouTube, Карти та Gmail, доступними в Росії.

Економічна правда

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