Україна просить ЄС накласти санкції на тридцять російських банків

Міжнародна робоча група Єрмака-Макфола закликала ЄС запровадити санкції проти усіх російських державних банків з-поміж 30 найбільших, включно з Газпромбанком.

Про це йдеться у Twitter групи.

"Продовжується обговорення сьомого пакету санкцій. На порядку денному – включення низки російських банків, які беруть участь у фінансуванні війни, до списку SDN.

Ми б просто запровадили санкції проти всіх банків із топ-тридцяти, включно з Газпромбанком. Оплату газу можна легко здійснювати за окремим механізмом", – зазначається в дописі.

Санкції SDN передбачають повну заборону на операції, з виключеннями для конкретних, чітко визначених цілей. Наприклад, вони можуть стосуватися банків, що мають ліцензію на здійснення зовнішньої торгівлі.

Нагадуємо:

Радник Зеленського Олег Устенко написав листа до банків JPMorgan Chase, HSBC, Citigroup і Crédit Agricole, з проханням припинити фінансування компаній, які торгують російською нафтою і продають акції нафтогазових груп, що підтримуються державою.

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Підрозділи HSBC та Crédit Agricole з управління активами володіють акціями Газпрому та Роснафти.

Згідно з листом, Citigroup надає кредити російському нафтогазовому гіганту Лукойл і Vitol, який торгує російською нафтою. HSBC та Citigroup ведуть переговори з потенційними покупцями своїх місцевих підприємств.

Росія виплачує заробітні плати та надбавки своїм солдатам, які ведуть війну проти України, через Газпромбанк – він досі уникає серйозних санкцій Заходу, зокрема і відключення від SWIFT.