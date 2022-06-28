РФ платить своїй армії за війну в Україні через Газпромбанк, який досі уникає санкцій – "Схеми"

Росія виплачує заробітні плати та надбавки своїм солдатам, які ведуть війну проти України, через Газпромбанк – він досі уникає серйозних санкцій Заходу, зокрема і відключення від SWIFT.

Про це йдеться у розслідування журналістів "Схем" (Радіо Свобода).

Наразі "Газпромбанк" – це єдиний великий російський банк, який досі уникнув масштабних західних санкцій. Його рятує те, що саме на рахунки цього банку надходить сплата від європейських країн за російські газ та нафту.

Але через цей же банк Міністерство оборони РФ виплачує зарплатню та "бойові доплати" російським військовим, які ведуть агресивну війну проти України. Ці військовослужбовці зараз знаходяться в різних військових частинах РФ, а співпраця банку з командуванням російської армії є системною.

Найбільш раннє підтвердження того, що російські військові отримують зарплату через "Газпромбанк", яке журналістам вдалося віднайти, датується 2015 роком.

На сайті 64-ї мотострілецької бригади, яка базується в Хабаровському краї, є згадка про те, що військові отримували у цьому банку грошове забезпечення, тобто – заробітну плату. Солдати цієї бригади брали участь у повномасштабному вторгненні в Україну: в народі їх прозвали "бучанськими різниками", а їхні злочини проти мирних людей розслідують правоохоронці.

Журналісти знайшли докази того, що такі виплати проходили і в наступні роки аж до повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого. Наразі російські військові отримують через цей банк не лише зарплату, але і так звані "бойові" – додаткові виплати за участь у повномасштабному вторгненні.

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Запит "Схем" про коментар щодо співпраці з Міноборони РФ у "Газпромбанку" залишили без відповіді.

Таким чином банк, який акумулює європейські кошти за російські нафту та газ, слугує "гаманцем" для зарплатних виплат російській армії за ведення агресивної війни проти України. Зазначається, що "Схеми" виклали ці факти в листі до Ради ЄС та очікують на коментар.