НБУ суттєво скоротив продаж валюти з резервів

Нацбанк минулого тижня скоротив продаж валюти на ринку до 588 млн доларів після того, як декілька тижнів поспіль продавав близько мільярда доларів.

Про це йдеться у даних НБУ.

Такий рівень продажів валюти Національним банком востаннє спостерігався на початку травня.

За тиждень 11-15 липня Національному банку вдалося придбати всього 7,4 млн доларів – дещо менше, ніж минулого тижня, коли регулятор придбав 7,6 млн дол.

Від початку року НБУ продав вже 14,7 млрд доларів та 1,8 млрд євро, а придбав - майже 1,9 млрд доларів та 110 млн євро.

Наразі НБУ використовує продаж валюти з резервів зокрема для стримування тиску на валютному ринку, спричинений емісією гривні.

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Нагадуємо:

За підсумками червня міжнародні резерви України знизились на 9% - станом на 1 липня резерви, за попередніми даними, становили 22 756,9 млн доларів США.

Значні обсяги продажу валюти з резервів НБУ зумовлені нижчим обсягом пропозиції валюти порівняно з попитом: надходження від експорту та від трудових мігрантів були нижчими за витрати на оборону, імпорт та розрахунки з міжнародними платіжними системами.