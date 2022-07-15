У Ахметова розповіли, що буде з працівниками його медіа-групи після його виходу з бізнесу

Після виходу Ріната Ахметова з медіаринку працівників звільнятимуть в декілька етапів, перша хвиля почнеться 18 липня.

Про це повідомили у пресслужбі SCM.

Кожен працівник "Медіа Групи Україна" також отримає вихідну допомогу у розмірі від 3 до 12 місячних окладів залежно від кількості років роботи в групі. Для розрахунку окладів за основу візьмуть середньомісячні зарплати співробітників за 2021 рік, тобто до повномасштабнго вторгнення РФ в Україну. Зазначається, що всі вихідні виплати гарантує сама компанія SCM.

"Процес завершення співпраці медіагрупи із нашими співробітниками пройде в декілька етапів. Перший, що стартує у понеділок, стосуватиметься тих, хто станом на 11 липня не був залучений до виробничих процесів. Про наступні буде повідомлено окремо", – пояснили в компанії.

Нагадуємо:

У понеділок мільярдер Рінат Ахметов заявив про "вимушений вихід" його інвестиційної компанії SCM з медійного бізнесу на виконання антиолігархічного закону, ухваленого минулого року. Декількома днями раніше Верховна Рада проголосувала за припиненняповноважень народного депутата Вадима Новинського.

Як наслідок, він вийшов з-під двох критеріїв визнання олігархом, зокрема завдяки складанню депутатського мандату його бізнес-партнером Вадимом Новинським.