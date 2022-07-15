Після скандалу "Нафтогаз" перевів закупівлі газу на новий "зрозумілий" майданчик

Після скандалу та відкликання ліцензії в "Української міжбанківській валютній біржі", ГК "Нафтогаз Трейдинг" заявила про відновлення закупівлі газу внутрішнього ресурсу на новому майданчику – ТОВ "СааС платформа ЮАйСіі".

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Передісторія: у квітні "Нафтогаз" відновив біржову торгівлю – почав купувати газ на "Українській міжбанківській валютній біржі" Олександра Гінзбурга, однак після скандалу з продажем скрапленого газу фірмам з орбіти групи "Приват" Коломойського за вдвічі дешевшою від ринку вартістю, ДБР розпочало розслідування, а регулятор зупинив ліцензію ПрАТ "УМВБ".

Збитки держави від однієї цієї оборудки оцінюються правоохоронними органами у понад 300 млн гривень.

Після припинення діяльності ПрАТ "УМВБ", про причини чого можна почитати за посиланням, ГК "Нафтогаз Трейдинг" також тимчасово припинив закуповувати газ на внутрішньому ринку.

Вже ввечері 20-го липня "Нафтогаз Трейдинг" розіслав електронного листа учасникам ринку в якому повідомлялося про те, що компанія з наступного дня планує приймати участь в аукціонах, але вже на новому майданчику – ТОВ "СааС платформа ЮАйСіі".

Що про нього відомо? "СааС платформа ЮАйСіі" було створено 2 червня 2022 року, тобто за 19 днів до початку торгів.

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Статутний капітал компанії становить лише 1000 грн, 40 з яких вніс керівник Владислав Кравець, а ще 960 грн – ПрАТ "УМВБ" (з якою НАК вимушено припинив співпрацю через відкликання ліцензії), кінцевим бенефіціаром якої є Олександр Гінзбург, так само, як і групи "УМВБ".

Нова платформа також немає ліцензії на біржову торгівлю, тому відкритим залишається питання, яким чином відбуваються торги. СааС навіть немає власного сайту, а результати торгів без зайвих подробиць публікує "Нафтогаз Трейдинг".

Наразі через закритість майданчика достеменно невідомо, що відбувається на цих торгах, в кого та за якою ціною закуповується газ, хоча основною метою співпраці с СааС НАК називав саме "прозорість закупівель" та "розвиток конкуренції".

Економічна правда