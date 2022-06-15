Збитки агросектору від війни перевищили $4 мільярди

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Загальні збитки від російського воєнного нападу в сільському господарстві України сягнули 4,3 млрд доларів, найбільші втрати – внаслідок знищення чи пошкодження угідь.

Про це йдеться в Огляді збитків від війни в сільському господарстві України від Центру досліджень продовольства та землекористування KSE Institute спільно з Міністерством аграрної політики.

Так, у структурі пошкоджень найбільші втрати фіксуються внаслідок знищення або часткового пошкодження сільськогосподарських угідь та незбору врожаю – 2,1 млрд доларів.

Крім прямого пошкодження земель, окупація, військові дії та мінне забруднення обмежують доступ фермерів до полів і можливості збору врожаю. Орієнтовно, 2,4 млн га озимих культур вартістю у 1,4 млрд дол залишаться незібраними внаслідок агресії РФ.

Орієнтовна вартість заміни та ремонту пошкодженого машинного обладнання аграріїв сягає 926,1 млн дол.

Самі ж с/г землі зазнали двох значних видів пошкоджень – мінне забруднення та пряме фізичне пошкодження. Вартість обстеження земель з високим ризиком мінного забруднення та розмінування оцінюється в 436 млн дол.

Крім того, південні регіони, які зараз потерпають від окупації РФ та важких боїв, також є регіонами з найбільш розвиненою іригаційною інфраструктурою. Орієнтовна вартість її заміни та ремонту – 225 млн дол.

Також є свідчення про те, що РФ цілеспрямовано знищує елеваторні потужності з метою послаблення українського агросектору. Загальна сума цих збитків – 272 млн дол.

Через дії окупантів гинуть і тварини. Орієнтовна кількість тварин, які загинули внаслідок агресії РФ у постраждалих районах становить 42 тис. голів овець і кіз, 92 тис. голів великої рогатої худоби, 258 тис. свиней та понад 5,700 тис. голів птиці.

Збитки в цій частині оцінені у понад 136 млн дол. Свійські тварини гинуть не лише безпосередньо від активних бойових дій, але й від обмеженого фізичного доступу на ферми, обмеженої можливості для закупівлі кормів та надання ветеринарних послуг.