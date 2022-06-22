Непрямі втрати агросектору від війни перевищують $20 мільярдів

Непрямі втрати у сільському господарстві через зменшення виробництва, блокаду портів та здорожчання виробничих факторів оцінюються перевищують 23,3 млрд долари.

Про це йдеться в огляді Центру досліджень продовольства та землекористування KSE Institute спільно з Міністерством агрополітики.

Непрямі втрати враховують недоотриманий дохід аграріїв через менші обсяги виробництва та додаткові кошти, які виробники змушені витрачати через війну.

Так, недоотриманий врожай агрокультур оцінюються у 9,6 млрд дол. Найбільш значуще зниження у прогнозованому врожаї 2022 року відзначається для виробництва пшениці (спад у 33% у порівнянні до базового сценарію), соняшнику (32%) і ячменю (31%), оскільки значна частина виробництва цих культур знаходиться безпосередньо у регіонах, що страждають від активних бойових дій та окупації.

Відповідно до розрахунків, у 2022 році очікується на 22% менший врожай інших сільськогосподарських культур, що означає додаткові недоотримані доходи у розмірі 3,3 млрд доларів.

Спад поголівʼя у тваринництві призводить до зменшення обсягу виробництва на декілька років вперед, і загальні втрати тваринницького сектору оцінюються в 682 млн доларів.

Втрати через менший врожай багаторічних культур сягнули 89 млн. дол. В середньому, для початку плодоношення нових багаторічних насаджень знадобиться п’ять років. Відтак, втрати врожаю багаторічних насаджень впродовж п’яти років складуть 222,4 млн дол.

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Одним із наслідків російського вторгнення є зниження цін виробників на експортно-орієнтовні товари. Через блокаду українських портів Росією, Україна зіткнулась з перенасиченістю внутрішнього ринку та майже чотирикратним здорожчанням експортної логістики. Це призвело до зменшення цін всередині країни на 30%, внаслідок чого аграрії втрачають 11,9 млрд дол.

Українські виробники також стикнулися зі здорожчанням факторів виробництва, зокрема - добрив та палива. Вартість добрив збільшилися на 37% від початку повномасштабного російського вторгнення, а ціни на дизельне паливо – на 39 центів за літр. Загальні втрати через підвищення виробничих витрат оцінюються у 859 мільйонів доларів США.

Недоотриманий дохід – це різниця між фактичними доходами та доходами, які сільгоспвиробники отримали б, якби не вторгнення Росії в Україну.

Як зауважив фахівець Центру Роман Нейтер, значна частка недоотриманого доходу була б використана для покриття витрат на наступну сівбу та закупку кормів для худоби, але без часткової компенсації втрат фермери в постраждалих регіонах не зможуть відновити виробництво.

Нагадуємо:

Прямі збитки від російського воєнного нападу в сільському господарстві України сягнули 4,3 млрд доларів, найбільші втрати – внаслідок знищення чи пошкодження угідь.