Курс валют на 13 липня: готівкова гривня обвалилася до 37 за долар

Середній курс гривні у касах банків 13 липня продовжує стрімко падати і становить 36,95-37,725 грн за долар, а на чорному ринку – понад 37,5 за долар.

Про це йдеться у даних сайту minfin.com.ua.

Так, 13 липня середні курси валют в касах банків був такими:

Долар США – 36,95-37,725 грн (курс на 12 липня – 36,2-37,3 грн);

Євро – 36,88-38,0 грн (курс на 12 липня – 36,3-37,5 грн).

У розрізі банків, Приватбанк пропонує курс долара на рівні 36,6-37,6 грн, Ощадбанк – 37,0-37,95 грн, Укрексімбанк – 37,25-37,85 грн, Райффайзен – 37,5-38,0 грн.

Крім того, деякі банки "відпустили" свій курс для безготівкових розрахунків у валюті. Зокрема, курс при оплаті карткою у Приватбанку становить 36,63 грн за долар, в Укрексімбанку – 37-37,5 грн за долар, а в Універсал Банку (monobank) – 34,4-34,5 грн.

За даними finance.ua, котирування гривні проти долара на чорному ринку також продовжили стрімке падіння, що розпочалося минулого тижня. Так, на 15:10 вони становили 37,52-37,72 грн за долар, а в вівторок 12 липня коливалися на рівні 37,24-37,52 грн.

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Нагадуємо:

Державний ПриватБанк з 6 липня встановив ринковий курс валютообміну для безготівкових операцій, разом із Приватом курс відпустила низка інших великих банків України. Після цього готівкова гривня почала стрімко дорожчати в обмінниках та касах.

Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким банки продають готівкову валюту – раніше він не міг відхилятися на понад 10% від офіційно встановленого регулятором.