ДБР повідомило про підозру російському власнику заводу ЛАЗ

Співробітники ДБР повідомили про підорзу російському олігарху Ігорю Чуркіну, власнику ТОВ "Львівські автобусні заводи", та його спільнику, які намагалися обманом зберегти майно підприємства.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що ТОВ "Львівські автобусні заводи" взяло значний кредит у державному банку під заставу свого майна.

"Його власник - громадянин РФ Ігор Чуркін, витратив гроші на власний розсуд та відмовився повертати кредитні кошти банку. Водночас він не хотів втрачати майно підприємства, яке перебувало у заставі.

Тому російський бізнесмен розробив схему блокування проведення аукціону з продажу заставного майна українським банком.

Підконтрольний олігарху керівник підприємства подав до поліції завідомо неправдиву заяву про вчинення кримінального правопорушення представниками банку. Він звинуватив службових осіб установи у вигаданому особливо тяжкому кримінальному правопорушенні. Така заява стала підставою для реєстрації кримінального провадження та накладення арешту на заставне майно", - йдеться у повідомленні.

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Тепер Чуркіну та його підлеглому загрожує до п'яти років позбавлення волі за ст. 383 Кримінального кодексу (завідомо неправдиве повідомлення органу досудового розслідування про вчинення кримінального правопорушення, поєднані з обвинуваченням особи в особливо тяжкому злочині).

Нагадаємо:

Мер Львова Андрій Садовий запропонував націоналізувати будівлі, які розташовані на території Львівського автобусного заводу "ЛАЗ", який ще з 1990-х років належить росіянам.

Економічна правда