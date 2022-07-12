Правоохоронці контролюють тисячі фірм, які співпрацювали з росіянами та білорусами

Близько 7000 українських підприємств, які співпрацювали з партнерами з Білорусі та Росії, наразі перебувають під посиленим контролем правоохоронців.

Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін, передає Укрінформ.

Він нагадав, що з перших днів після повномасштабного вторгнення Росії відповідні підрозділи Нацполіції почали операцію "Актив". В її межах були напрацьовані певні рекомендації.

Їхня мета — суттєво посилити контроль за виведенням валютних коштів за кордони та максимально зменшити можливості сплати неіснуючих дивідендів чи виплати буцімто існуючих кредитів незрозумілих контрагентам з білоруського чи російського боку.

"І така робота дає свій результат. Наразі під посиленим контролем перебувають близько семи тисяч українських підприємств, які упродовж останніх років співпрацювали з партнерами з Білорусі чи з РФ. Було упереджено виведення за кордон близько 200 мільярдів гривень", — зазначив заступник міністра.

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Нагадуємо:

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Суд наклав арешт на активи підприємства на Вінниччині, що займається виготовленням побутової хімії. Компанія від початку повномасштабного вторгнення РФ намагалася вивести свої активи в інтересах російських власників – олігарха, який володіє косметичною корпорацією в РФ та є членом політичної партії "Єдиная Росія".

Співробітники ДБР повідомили про підозру російському олігарху Ігорю Чуркіну, власнику ТОВ "Львівські автобусні заводи", та його спільнику, які намагалися обманом зберегти майно підприємства.