Всі розділи
Укр / Рус

Правоохоронці контролюють тисячі фірм, які співпрацювали з росіянами та білорусами

Вівторок, 12 липня 2022, 14:48 - Економічна правда

Близько 7000 українських підприємств, які співпрацювали з партнерами з Білорусі та Росії, наразі перебувають під посиленим контролем правоохоронців.

Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін, передає Укрінформ.

Він нагадав, що з перших днів після повномасштабного вторгнення Росії відповідні підрозділи Нацполіції почали операцію "Актив". В її межах були напрацьовані певні рекомендації. 

Їхня мета — суттєво посилити контроль за виведенням валютних коштів за кордони та максимально зменшити можливості сплати неіснуючих дивідендів чи виплати буцімто існуючих кредитів незрозумілих контрагентам з білоруського чи російського боку.

"І така робота дає свій результат. Наразі під посиленим контролем перебувають близько семи тисяч українських підприємств, які упродовж останніх років співпрацювали з партнерами з Білорусі чи з РФ. Було упереджено виведення за кордон близько 200 мільярдів гривень", — зазначив заступник міністра.

Читайте також: Як іноземні компанії стають співучасниками російських воєнних злочинів

Нагадуємо:

ВІДЕО ДНЯ

Суд наклав арешт на активи підприємства на Вінниччині, що займається виготовленням побутової хімії. Компанія від початку повномасштабного вторгнення РФ намагалася вивести свої активи в інтересах російських власників – олігарха, який володіє косметичною корпорацією в РФ та є членом політичної партії "Єдиная Росія".

Співробітники ДБР повідомили про підозру російському олігарху Ігорю Чуркіну, власнику ТОВ "Львівські автобусні заводи", та його спільнику, які намагалися обманом зберегти майно підприємства.

Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті