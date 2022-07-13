Всі розділи
Укр / Рус

"Роскосмос" відмовиться від польотів на Місяць

Середа, 13 липня 2022, 13:30 - Cергій Мельник
 
aviation-images.com/Universal Images Group via Getty Images

Російська держкорпорація з космічної діяльності "Роскосмос" відкладе польоти на Місяць, щоб "зосередитися на більш нагальних завданнях" – зондуванні Землі та зв'язку для військових.

Про це повідомив виконавчий директор російської держкорпорації Олександр Блошенко російському "Інтерфаксу".

"Поки вправо змістилося питання зі надважком (надважкою ракетою – ред.), як і місячна програма. Ми розставляємо пріоритети у бік більш насущних справ – дистанційне зондування Землі, зв'язок, те, що потрібно всім – і цивільним, і військовим. Тому науковий космос змістився", – розповів чиновник.

Він додав, що держкорпорація продовжує роботу над ракетою-носієм "Союз-5", що є складовою надважкої ракети. При цьому проєкт надважкої ракети "Єнісей" поки що не прийнято.

Нагадуємо:

Європейське космічне агентство припинило співпрацю з Росією у низці космічних місій на Місяці.

У квітні "Роскосмос" ухвалив дату закінчення роботи Росії на Міжнародній космічній станції, але називати її публічно відмовився.

ВІДЕО ДНЯ
космос космічна галузь Росія
Матеріали за темою
"Роскосмос" обходить міжнародні санкції через "Газпробманк" – розвідка 12 травня 2022, 12:07
Компанія Полякова надає Україні високоточні супутникові знімки 5 травня 2022, 16:28
"Роскосмос" припинить роботу на МКС, але коли – не каже 30 квітня 2022, 19:57
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті