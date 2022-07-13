"Роскосмос" відмовиться від польотів на Місяць

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Російська держкорпорація з космічної діяльності "Роскосмос" відкладе польоти на Місяць, щоб "зосередитися на більш нагальних завданнях" – зондуванні Землі та зв'язку для військових.

Про це повідомив виконавчий директор російської держкорпорації Олександр Блошенко російському "Інтерфаксу".

"Поки вправо змістилося питання зі надважком (надважкою ракетою – ред.), як і місячна програма. Ми розставляємо пріоритети у бік більш насущних справ – дистанційне зондування Землі, зв'язок, те, що потрібно всім – і цивільним, і військовим. Тому науковий космос змістився", – розповів чиновник.

Він додав, що держкорпорація продовжує роботу над ракетою-носієм "Союз-5", що є складовою надважкої ракети. При цьому проєкт надважкої ракети "Єнісей" поки що не прийнято.

Нагадуємо:

Європейське космічне агентство припинило співпрацю з Росією у низці космічних місій на Місяці.

У квітні "Роскосмос" ухвалив дату закінчення роботи Росії на Міжнародній космічній станції, але називати її публічно відмовився.