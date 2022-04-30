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"Роскосмос" припинить роботу на МКС, але коли – не каже

Субота, 30 квітня 2022, 19:57 - Дана Гордійчук
 
getty images

"Роскосмос" ухвалив дату закінчення роботи Росії на Міжнародній космічній станції, але називати її публічно відмовився.

Про це повідомляє кремлівське ЗМІ РИА з посиланням на слова гендиректора держкорпорації Дмітрія Рогозіна.

Свої пропозиції "Роскосмос" надіслав російському уряду та президенту, рішення вже ухвалене. "Ми не зобов'язані про нього говорити публічно", – заявив Рогозін. Він додав, що Росія попередить партнерів на МКС за рік до закінчення роботи, як це передбачено міжнародними зобов'язаннями.

Раніше корпорація повідомила про намір зупинити співпрацю з космічними агентствами США та ЄС через введені санкції, зокрема припинити співробітництво на Міжнародній космічній станції (МКС).

Зауважимо, що в середині березня ЄКА в контексті санкцій проти РФ повідомляло, що програма Міжнародної космічної станції продовжує працювати номінально: "Основна мета – продовження безпечної роботи МКС, включаючи збереження безпеки екіпажу".



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