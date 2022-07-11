На Вінниччині заарештували активи російської компанії на 2 мільярди

сбу

Суд наклав арешт на активи підприємства на Вінниччині, що займається виготовленням побутової хімії.

Про це повідомляють пресслужби Служби безпеки та Офісу генерального прокурора.

Зокрема, арештовано корпоративні права – 100% статутного капіталу компанії в розмірі понад 1,5 млрд грн та продукцію і сировину на понад 500 млн грн.

Зазначається, що фірма від початку повномасштабного вторгнення РФ намагалася вивести свої активи в інтересах російських власників – олігарха, який володіє косметичною корпорацією в РФ та є членом політичної партії "Єдиная Росія".

Топменеджмент підприємства намагався приховати від націоналізації готову продукцію й сировину, вивізши її на територію Одеської області, йдеться у повідомленні.

Для цього організували транспортування товару вантажівками з символікою Червоного Хреста без відповідних на те документів.

Досудове розслідування триває за трьома статтями Кримінального кодексу. Усі виявлені активи підприємства буде передано в управління АРМА.

ВІДЕО ДНЯ

Економічна правда