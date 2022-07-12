Іноземні кошти "закрили" лише половину дефіциту бюджету

Кошти від міжнародної спільноти у березні-червні покрили лише половину потреб бюджету України у 22 млрд доларів.

Про це йдеться у розрахунках Центру економічної стратегії на основі даних Міністерства фінансів.

Зокрема, з необхідних для покриття бюджетного дефіциту та погашення боргів у березні-червні 22 млрд доларів, Україна отримала лише 10,2 млрд доларів іноземних кредитів та грантів.

В той же час динаміка надходжень дозволяє і протягом другої половини року розраховувати хоча б на часткове перекриття дефіциту за рахунок міжнародної допомоги. Наприклад, з урахуванням коштів, що надійшли на початку липня, надходження до бюджету з 24 лютого до 5 липня перевищують 11 млрд доларів.

Загалом, від початку повномасштабної війни, партнери зобов’язалися надати Україні кредити та гранти на 32 млрд доларів — це гроші, які будуть направлені до бюджету України, без урахування коштів на військові та гуманітарні потреби.

Центр економічної стратегії зазначає, що серед іноземних донорів найбільшими є ЄС та США, кожен з яких пообіцяв надати Україні більше 10 млрд доларів фінансування. Ці кошти надходитимуть не одномоментно, а траншами протягом декількох місяців та покриватимуть частину потреб країни.

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Нагадуємо:

Рада Євросоюзу підтримала виділення 1 млрд євро макрофінансової допомоги для України на підтримку економіки в умовах війни.

Україна отримала ще 1,7 млрд доларів грантової допомоги від Сполучених Штатів – це вже другий такий грант за останні два тижні.

Провідні економіки Групи семи та світові фінансові установи у травні домовилися надати 19,8 млрд доларів допомоги для підтримки державних фінансів України.

Крім цього, на початку повномасштабного вторгнення Росії фінансова допомога від західних партнерів почала надходити не відразу, а тому держава залучала кошти завдяки випуску облігацій внутрішньої державної позики, зокрема військових облігацій.

Найбільшим покупцем ОВДП став Нацбанк, який з 24 лютого надав 7,6 млрд доларів. Ці кошти фінансували дефіцит держбюджету за рахунок "друку" гривні.