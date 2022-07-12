Україна отримала ще $1,7 мільярда гранту від США

Україна отримала ще 1,7 млрд доларів грантової допомоги від Сполучених Штатів – це вже другий такий грант за останні два тижні.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль у Twitter.

"1,7 млрд доларів грантової допомоги надійшло до українського бюджету від Цільового фонду Світового банку та USAID", – повідомив Шмигаль.

Він додав, що це вже другий грант США за останні два тижні. Загальна сума допомоги сягнула 3 млрд доларів.

1,7 млрд доларів грантової допомоги надійшло до українського бюджету від Цільового фонду @WorldBank та @USAID. Це вже другий грант США за останні два тижні, всього сума допомоги склала 3 млрд доларів. Дякуємо США та @POTUS за таку неймовірну підтримку. — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) July 12, 2022

Нагадуємо:

29 червня Україна отримала 1,3 мільярда доларів грантової допомоги від США у межах пакету фінансування бюджету у 7,5 млрд дол.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма підтримка у розмірі 1 млрд доларів в рамках пакету допомоги Україні від США обсягом 40 млрд доларів вже прибула в Україну.

Посол України в США Оксана Маркарова розповіла, на які цілі підуть 40 мільярдів доларів допомоги, яку нещодавно своїм підписом схвалив Джо Байден. Понад половину, 23,75 млрд, передбачено на безпекову та оборонну допомогу Україні, а також на зусилля США з посилення європейської безпеки.