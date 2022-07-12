Курс валют на 12 липня: готівкова гривня далі слабшає

Середній курс гривні у касах банків 12 липня продовжує падати і становить 36,2-37,3 грн за долар, ця тенденція спостерігається і на чорному ринку.

Про це йдеться у даних сайту minfin.com.ua.

Так, 11 липня середні курси валют в касах банків був такими:

Долар США – 36,2-37,3 грн (курс на 11 липня – 35,8-36,61 грн);

Євро – 36,3-37,5 грн (курс на 11 липня – 36,2-37,3 грн).

У розрізі банків, Приватбанк пропонує курс долара на рівні 36,4-37,3 грн, Ощадбанк – 36,1-37,1 грн, Укрексімбанк – 36,8-37,3 грн, Райффайзен – 37,1-37,8 грн.

Крім того, деякі банки "відпустили" свій курс для безготівкових розрахунків у валюті. Зокрема, курс при оплаті карткою у Приватбанку становить 36,496 грн за долар, в Укрексімбанку – 38,8-37,3 грн за долар, а в Універсал Банку (monobank) – 34,4-34,49 грн.

За даними finance.ua, котирування гривні проти долара на чорному ринку також продовжили стрімке падіння, що розпочалося минулого тижня. Так, на 12:00 вони становили 37,24-37,52 грн за долар, а в понеділок 11 липня коливалися на рівні 36,59-37,19 грн.

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Нагадуємо:

Державний ПриватБанк з 6 липня встановив ринковий курс валютообміну для безготівкових операцій, разом із Приватом курс відпустила низка інших великих банків України. Після цього готівкова гривня почала стрімко дорожчати в обмінниках та касах.

Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким банки продають готівкову валюту – раніше він не міг відхилятися на понад 10% від офіційно встановленого регулятором.