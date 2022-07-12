У США побоюються, що без обмеження цін на нафту вона подорожчає на 40%

Світова ціна на нафту, побоюються у США, може зрости на 40% до приблизно 140 доларів за барель, якщо запропоноване обмеження ціни на російську нафту не буде ухвалено.

Про це пише Reuters з посиланням на високопосадовця у Міністерстві фінансів США.

Міністерка фінансів США Джанет Єллен обговорить реалізацію пропозиції щодо обмеження цін та розвиток глобальної економіки з міністром фінансів Японії Шунічі Сузукі під час їхньої зустрічі у вівторок.

Крім того, обмеження цін на нафту (прайс-кепи) мають бути імплементовані разом зі схваленням винятку з санкцій, які дозволять імпорт нафти нижче встановленої ціни.

Мета такого інструменту – встановити ціну на рівні, який покривав би лише граничні витрати Росії на виробництво нафти, щоб у РФ був стимул продовжувати експорт нафти, але не настільки високою, щоб дозволити їй фінансувати свою війну проти України.

Японські офіційні особи висловили занепокоєння з приводу встановлення надто низького ліміту ціни, але не відкинули потенційний діапазон цін від 40 до 60 доларів за барель.

Зазначається, що Єллен використає свою першу поїздку до Індійсько-Тихоокеанського регіону в якості міністерки фінансів, щоб наростити підтримку запропонованого США обмеження ціни на російську нафту. А також – розʼяснити питання щодо його ефективності у випадку, якщо Індія, Китай та інші покупці російської дешевої нафти не приєднаються до заходів.

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Нагадуємо:

Сполучені Штати обговорюють із союзниками обмеження ціни на російську нафту до 40-50 доларів за барель, аби обмежити прибутки агресора від енергоносіїв і при цьому продовжити їхній імпорт.

Раніше повідомлялося, що лідери країн Групи Семи близькі до угоди про обмеження цін на російську нафту, що зменшить доходи держави-агресора від її продажу до моменту вступу в силу ембарго на морську нафту з РФ.