Курс валют на 11 липня: готівкова гривня знову стрімко ослабла

Середній курс гривні у касах банків 11 липня продовжив стрімке падіння минулого тижня і становить 35,8-36,61 грн за долар, на чорному ринку курс також падає.

Про це йдеться у даних сайту minfin.com.ua.

Так, 11 липня середні курси валют в касах банків був такими:

Долар США – 35,8-36,61 грн (курс на 8 липня – 35,4-36,1 грн);

Євро – 36,2-37,3 грн (курс на 8 липня – 35,9-36,95 грн).

У розрізі банків, Приватбанк пропонує курс долара на рівні 35,5-36,3 грн, Ощадбанк – 36,0-36,9 грн, Укрексімбанк – 36,35-36,85 грн, Райффайзен – 36,4-37,1 грн.

Крім того, деякі банки "відпустили" свій курс для безготівкових розрахунків у валюті. Наприклад, курс при оплаті карткою у Приватбанку становить 35,587 грн за долар, в Укрексімбанку – 35,2-36,7 грн за долар, а в Універсал Банку (monobank) – 34,8-34,9 грн.

За даними finance.ua, котирування гривні проти долара на чорному ринку також продовжили стрімке падіння, що розпочалося минулого тижня. Так, на 16:15 вони становили 36,59-37,19 грн за долар, а у пʼятницю 8 липня коливалися на рівні 35,55-36,18 грн.

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Нагадуємо:

Державний ПриватБанк з 6 липня встановив ринковий курс валютообміну для безготівкових операцій, разом із Приватом курс відпустила низка інших великих банків України. Після цього готівкова гривня почала стрімко дорожчати в обмінниках та касах.

Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким банки продають готівкову валюту – раніше він не міг відхилятися на понад 10% від офіційно встановленого регулятором.