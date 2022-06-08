Закарпатські компанії не постачатимуть пальне в регіони, поки не подолають дефіцит в області

Закарпатські паливні компанії відмовилися постачати пальне в інші регіони, допоки не буде забезпечено потребу Закарпатської області.

Про це повідомив очільник Закарпатської ОВА Віктор Микита.

Він додав, що їхнє рішення не змінили навіть "надрентабельні пропозиції".

"Ми створили механізми та умови, завдяки яким імпорт нафтопродуктів з країн ЄС здійснюється максимально швидко, без штучних перешкод, бюрократії тощо", – зазначив Микита.

За його словами, усі постачальники працюють на єдиний паливний ринок області з однаковими умовами. Наразі місцеві паливні компанії займають частку ринку у 40%, що понад як вдесятеро перевищує частку до початку повномасштабної війни.

Раніше повідомлялося, що прикордонники та митники першочергово пропускають бензовози, які їдуть в Україну з пальним та за пальним в країни Євросоюзу, аби пришвидшити вирішення проблеми дефіциту пального в Україні.

Читайте також: Держава більше не регулює ціни на пальне: коли зникне дефіцит та чи буде 100 гривень за літр

Нагадуємо:

Оперативний штаб при Кабінеті міністрів 17 травня вирішив тимчасово відмовитися від держрегулювання цін на бензин і дизель. В уряді наголосили, що такий крок дозволить операторам ринку наситити ринок необхідним ресурсом з європейського та інших ринків.

Знищення Кременчуцького НПЗ, який був основним виробником пального в Україні, а також низки великих нафтобаз призвели до нестачі пального на АЗС. Ситуація має владнатися протягом декількох тижнів, доки ринок не перелаштується на поставки з ЄС.