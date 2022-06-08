Курс валют на 8 червня: скільки коштує гривня в касах банків

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Середній курс гривні 8 червня дещо ослаб і встановився на рівні 34,7-35,5 грн за долар, хоча на чорному ринку, навпаки, зміцнився.

Про це йдеться у даних сайту minfin.com.ua.

Так, 8 червня середні курси валют в касах банків був такими:

Долар США 34,7-35,5 грн (курс на 7 червня – 34,6-35,5 грн);

Євро – 36,6-37,7 грн (курс на 7 червня –37-38,2 грн).

У розрізі банків, Приватбанк пропонує курс долара на рівні 34,8-35,55 грн, Ощадбанк – 34,55-35,6 грн, Укрексімбанк – 34,4-35,4 грн, Райффайзен – 35,1-36,1 грн.

За даними finance.ua, котирування гривні проти долара на чорному ринку теж поступово зміцнюються. На 12:30 вони становили 34,6-35,22 грн за долар, хоча днем раніше закрилися позначкою 35,09-35,64 грн.

Нагадуємо:

Національний банк з 21 травня скасовує обмеження на встановлення курсу, за яким банки продають готівкову валюту – дотепер він не міг відхилятися на понад 10% від офіційно встановленого регулятором.

В НБУ пояснювали, що такий крок зробить валютний ринок стійкішим та сприятиме зниженню амплітуди курсових коливань у його готівковому сегменті

Банки вже понад два тижні як продають валюту в касах без обмежень курсу, і 1 червня в середньому курс гривні стабілізувався до 35-36 грн за долар.