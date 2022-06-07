Останні виплати Росії за євробондами застрягли на шляху до інвесторів через санкції

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Останні виплати за російськими євробондами застрягли у депозитарії Euroclear Bank – фінальній ланці на шляху до іноземних інвесторів.

Про це пише Bloomberg.

Кошти були переведені з російського національного розрахункового депозитарію (НРД) до Euroclear Bank SA. за даними агентства, готівка застрягла у Euroclear з міркувань комплаєнсу, тобто відповідності вимогам.

Росія стверджує, що виконала всі свої зобов’язання, коли надіслала виплати у доларах та євро платіжному агенту в особі НРД. Йдеться про виплати за паперами з терміном погашення у 2026 році у сумі 71,25 млн доларів та у 2036 році у сумі 26,5 млн євро.

Цей переказ було здійснено 20 травня – за п’ять днів до того, як добігла кінця ліцензія, яка дозволяла РФ проводити виплати за боргом перед тримачами паперів у США.

Тепер РФ знову увійшла у грейс-період у 30 днів, протягом якого країна має знайти шлях все ж провести виплати, в іншому випадку – оголосити технічний дефолт.

Euroclear, НРД і Мінфін Росії не надали коментар, коли з ними зв’язався Bloomberg.

Нагадуємо:

США не продовжили дію ліцензії, яка дозволяла Росії дотепер обслуговувати свій держборг перед власниками облігацій у США – до кінця року країна має понад 1 млрд доларів боргу, який потрібно погасити.

Російський Національний розрахунковий депозитарій назвав надзвичайною ситуацію, в який він опинився після запровадження Євросоюзом блокуючих санкцій на установу.

Санкції з боку ЄС означають, що всі рахунки російського депозитарію в євро будуть заблоковані. Громадянам ЄС забороняється здійснювати угоди з установою, а будь-яким європейським банкам та іншим суб'єктам заборонено вступати з російським депозитарієм у будь-які правовідносини. Усі діючі правовідносини повинні бути припинені.