Мінфін не змінюватиме ставки за облігаціями слідом за підвищенням ставки НБУ

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Міністерство фінансів заявило, що залишить фіксованими ставки за військовими облігаціями попри підвищення облікової ставки Нацбанку до 25%.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

В НБУ нагадали, що кошти від розміщення військових облігацій йдуть на фінансування потреб ЗСУ та підтримку економіки України у воєнний час.

"Військові облігації – це, в першу чергу, інструмент підтримки державного бюджету в період повномасштабного вторгнення РФ, а не інструмент для максимізації доходу від інвестиційної діяльності, тому ставки за військовими ОВДП залишаються фіксованими", – заявили у міністерстві.

Як наслідок, ставка дохідності за 3-місячними залишиться на рівні 9,5%, за 6-місячними - 10%, а за 1,5-річними - 11,5%.

У вівторок, 7 червня, відбудеться червоний аукціон з продажу військових облігацій, де пропонуватиме інструменти зі строком обігу 3 місяці, 6 місяців та 1,5 років.

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Нагадуємо:

Національний банк вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії змінив облікову ставку та ухвалив рішення підвищити її з 10% до 25%.

Регулятор наголосив, що очікує від уряду та банків реакції на зміну облікової ставки відповідним підвищенням ставок за ОВДП та депозитами.