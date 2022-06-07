Курс валют на 7 червня: скільки коштує гривня в касах банків

ua.depositphotos.com

Середній курс гривні 7 червня дещо зміцнився і тримається на рівні 34,6-35,5 грн за долар.

Про це йдеться у даних сайту minfin.com.ua.

Так, 7 червня середні курси валют в касах банків був такими:

Долар США 34,6-35,5 грн (курс на 6 червня – 35-35,8 грн);

Євро – 36,7-38 грн (курс на 6 червня –37-38,2 грн).

У розрізі банків, Приватбанк пропонує курс долара на рівні 34,65-35,65 грн, Ощадбанк – 34,5-35,65 грн, Укрексімбанк – 33,5-35 грн, Райффайзен – 34,6-35,6 грн.

За даними finance.ua, котирування гривні проти долара на чорному ринку теж повільно зміцнюються. На 11:30 вони становили 34,77-35,08 грн за долар, хоча днем раніше закрилися позначкою 34,87-35,22 грн.

Нагадуємо:

Національний банк з 21 травня скасовує обмеження на встановлення курсу, за яким банки продають готівкову валюту – дотепер він не міг відхилятися на понад 10% від офіційно встановленого регулятором.

В НБУ пояснювали, що такий крок зробить валютний ринок стійкішим та сприятиме зниженню амплітуди курсових коливань у його готівковому сегменті

Банки вже понад два тижні як продають валюту в касах без обмежень курсу, і 1 червня в середньому курс гривні стабілізувався до 35-36 грн за долар.





