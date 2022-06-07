IKEA виходить із банківського бізнесу в Росії – ЗМІ

Шведська група IKEA, яка серед перших вирішила покинути РФ після початку вторгнення Росії в Україну, виходить і з банківського бізнесу в РФ.

Про це пише "Комерсант" із посиланням на учасників ринку.

Зазначається, що Ikano group продасть створений 9 років тому Ікано-банк російській дочці співзасновника - Кредит Європа Банку.

Банк заснований на паритетних засадах групою Ikano (Люксембург) та Credit Europe Bank N.V. (Нідерланди).

При цьому, суму операції експерти оцінили в 0,3 капіталу. Вони вважають, що банк, що купується, буде приєднаний до Кредит Європа банку.

Повідомляєься, що сторони подали документи на погодження угоди до Центробанку та розраховують закрити її до кінця липня.

Fiba group, куди входить Кредит Європа Банк, та Ikano group є партнерами понад 10 років, пояснив вибір співрозмовник газети, близький до Ikano group.

У прес-офісі російського КЄБ підтвердили інформацію про угоду. Там відмовилися від подальших коментарів, не розкривши ні суму угоди, ні подальшої долі банку.

Ікано-Банк створювався для кредитування покупців магазинів IKEA та МЕГА. Відповідно до ренкінгу "Інтерфаксу" на початок 2022 року, Ікано-банк займав 208-е місце за активами (4,8 млрд рублів) і 237-е місце за розміром власного капіталу (664 млн рублів).

За підсумками 2021 року Ікано-банк був збитковий - 327,9 млн рублів збитку. КЕБ за підсумками 2021 займав 52-е місце за активами (130,8 млрд рублів) і 54-е - за капіталом (18,6 млрд рублів). За підсумками 2021 року банк прибутковий - 962 млн рублів прибутку.

Нагадаємо:

У березні ІКЕА оголосила про призупинення роботи в Росії та припинення операцій з РФ та Білоруссю через їхню війну проти України.

Торговельний гігант ІКЕА продовжив термін оплати праці майже 15 тисяч співробітників у РФ до серпня.

Економічна правда