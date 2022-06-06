Новини 6 червня: Туреччина та Росія домовились про експорт зерна з Одеси, українці повертаються з-за кордону

Про зерно. Туреччина і Росія досягли попередньої угоди про забезпечення експорту українського зерна морським коридором з Одеського порту. Україна інформацію не коментує і до заяв ставиться скептично.

Про порти. Президент Володимир Зеленський заявив, що прийнятними гарантіями для розмінування портів є зброя, яку Україна зможе розташувати в регіоні.

Про міграцію. Потік людей на в'їзд в Україну через її західний кордон 27 днів поспіль перевищує потік на виїзд. Сумарно чистий приплив в Україну за ці дні становить близько 184 тисяч осіб.

Про побутову техніку. Співвласник найбільшого українського онлайн-ритейлера Rozetka Владислав Чечоткін прогнозує дефіцит побутової техніки в Україні.

Про Альфа-Банк. Правління "Альфа-банку Україна" хоче змінити назву банку, аби не асоціюватися з брендом російського підсанкційного"Альфа-банку".

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