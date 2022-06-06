Приплив людей до України через західний кордон триває вже майже місяць

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Потік людей на в'їзд в Україну через її західний кордон 27 днів поспіль перевищує потік на виїзд. Сумарно чистий приплив в Україну за ці дні становить близько 184 тисяч осіб.

Про це йдеться в даних Держприкордонслужби, на які посилається "Інтерфакс-Україна".

З урахуванням цих даних різниця за кількістю тих, хто виїхав та в'їхав в Україну через західний кордон, від початку війни вийшла на рівень кінця березня.

Відомство зазначає, що 5 червня Україну залишили майже 31 тис осіб порівняно з більше ніж 38 тис днем раніше, тоді як кількість тих, хто прибув до країни, становила майже 40 тис проти 43 тис напередодні.

Відомство уточнило, що минулої доби кількість оформлених транспортних засобів із гуманітарними вантажами знизилася зі 189 напередодні до 146.

За даними прикордонної служби Польщі, від початку війни до Польщі в'їхало з України 3,859 млн осіб, а виїхало у зворотному напрямку 1,876 млн.

За даними УВКБ ООН на 1 червня, загалом з України від початку війни виїхало (без урахування потоку на в'їзд) 6,983 млн осіб, з них до Польщі – 3,690 млн, до росії – 1,041 млн, Румунії – 587,22 тис., Молдови – 483,31 тис., Угорщини – 698,42 тис., Словаччини – 466,26 тис., Білорусі – 16,67 тис.

Водночас в Україну, за даними ООН, з 28 лютого до 1 червня в'їхало 2,102 млн людей без урахування даних Угорщини, РФ та Білорусі.