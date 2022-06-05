США дозволять двом компаніям поставляти нафту з Венесуели до Європи – ЗМІ

Сполучені Штати дали "зелене світло" двом європейським компаніям, італійській Eni та іспанській Repsol, для поставок венесуельської нафти до Європи.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на наближених до процесу співрозмовників.

Держдепартамент США близько місяця тому звернувся із листами до компаній та закликав їх відновити поставки у сподіванні, що венесуельська нафта допоможе Європі зменшити залежність від Росії. У листах компанії запевняли, що їм не загрожуватимуть штрафи за ввезення венесуельських нафтових вантажів для стягнення заборгованості.

Такий крок не лище перенаправити частину вантажів Венесуели з Китаю, а й може мати вплив на президента Венесуели Ніколаса Мадуро щодо відновлення політичних переговорів з опозицією.

Компанії зможуть доставляти венесуельську нафту вже наступного місяця, аби замістити російські поставки на європейському ринку. Венесуела перебуває під нафтовими санкціями США з 2019 року.

Очікується, що купівля нафти Eni і Repsol не будуть великими і не спричинять суттєвого впливу на світові ціни на нафту. Крім того, Венесуела не отримуватиме кошти напряму – нафтові поставки зараховуватимуть країні у погашення її боргу. Як наслідок, Вашингтон вважає, що державна нафтова компанія Венесуели PDVSA не отримає фінансової вигоди від цих операцій, на відміну від її продажів нафти Китаю.

Ключовою умовою, сказав один із людей, було те, що отримана нафта "повинна відправитися в Європу. Її не можна перепродати в іншому місці".

Згідно з попередньою програмою завантаження PDVSA від 3 червня, яку побачило Reuters, PDVSA не планувала передавати вантажі для Eni і Repsol цього місяця.

Нагадуємо:

У березні повідомлялося, що США можуть послабити санкції проти Венесуели за умови, що вона постачатиме Штатам нафту.

Нафтова палата Венесуелі заявила, що країна може збільшити видобуток на 400 000 барелів за добу, якщо Сполучені Штати схвалять запити партнерів державної PDVSA.

Посли Євросоюзу затвердили шостий пакет санкцій проти Росії, до якого увійшло часткове нафтове ембарго. Крім того, Євросоюз включив до заходів заборону страхування танкерів із російською нафтою.

Венесуела перебуває під нафтовими санкціями США з 2019 року. За часів колишнього президента Дональда Трампа США намагалися підірвати режим президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Штати посилювали санкції та визнавали лідера опозиції Хуана Гуайдо законним главою держави. Мадуро, натомість, налагодив тісніші зв'язки з Росією.





