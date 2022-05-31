ЄС зрештою заборонить страхування танкерів з російською нафти – ЗМІ

Євросоюз у рамках шостого пакету санкцій проти Росії включив до заходів заборону страхування танкерів із російською нафтою.

Про це повідомляє Wall Street Journal з посиланням на ознайомлених із питанням дипломатів.

Очікується, що високопоставлені чиновники ЄС підпишуть нафтове ембарго в найближчі дні.

Нафтотрейдери та судновласники стверджують, що заборона європейським компаніям страхувати танкери, що перевозять московську нафту, є одним з найсерйозніших фінансових інструментів впливу ЄС, який блок має у своєму розпорядженні, щоб завдати шкоди російській економіці.

Небагато компаній хочуть транспортувати нафту на незастрахованих танкерах – заборона на страхування вже показала ефективність для стримування експорту іранської нафти у спробах змусити Тегеран вести переговори про свою ядерну програму десять років тому.

Такі країни як Греція, Кіпр і Мальта, тобто великі судноплавні країни, спершу не погоджувалися на заборону страхування. У вигляді компромісу заборона буде поетапно введена протягом шести місяців, а не п’яти, як пропонувалося спершу.

У 2020 році 29% імпорту сирої нафти в ЄС надходило з Росії. РФ також є основним експортером палива в Європу, і забезпечує 10% попиту на дизельне паливо в регіоні у 2021 році.

Нагадуємо:

Європейський Союз подолав опір кількох держав-скептиків та ухвалив політичне рішення про запровадження нафтового ембарго проти Росії.

Водночас наразі рішення стосується лише морської нафти, натомість трубопровідні поставки, які відповідають за третину всього імпорту російської нафти в ЄС, залишаються.

У реальності поза ембарго може залишитися ще менше російської нафти, адже Польща та Німеччина, погодилися добровільно зупинити також і ці постачання. Трубопровідна нафта була однією з умов Угорщини для розблокування рішення щодо санкцій.

Крім того, у фінальному варіанті пакету санкцій зникла заборона для європейських суден транспортувати російську нафту та пальне третім країнам через опір, зокрема, Греції. Був також ризик, що з рішення зникне і пункт про страхування танкерів з російською нафтою.