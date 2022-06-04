Від початку року НБУ продав вже 9 мільярдів доларів

Після рекордного продажу Нацбанком валюти на ринку минулого тижня обсяг дещо скоротився і становив 826 млн доларів, від початку року регулятор продав вже 9,4 млрд доларів.

Про це йдеться у даних НБУ.

Тижнем раніше Нацбанк продав 1,4 млрд доларів – рекордний з початку повномасштабної війни обсяг.

За цей тиждень Національному банку вдалося придбати всього 7,5 млн доларів, як і минулого тижня.

Від початку року НБУ продав вже 9,4 млрд доларів та 1,8 млрд євро, а придбав - 1,8 млрд доларів та 110 млн євро.

Середній курс гривні на 3 червня залишався на рівні 35-35,9 грн за долар, а на чорному ринку дещо зміцнився відносно попереднього дня.

Нагадуємо:

Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким банки продають готівкову валюту – дотепер він не міг відхилятися на понад 10% від офіційно встановленого регулятором. Стеля для інших валют розраховувалася за крос-курсом до долара.

Крім того, Нацбанк знизив вдвічі стелю переведення в готівку гривневих карт за кордоном – до еквівалента 50 тис. грн на місяць.

В НБУ пояснювали, що такий крок зробить валютний ринок стійкішим та сприятиме зниженню амплітуди курсових коливань у його готівковому сегменті