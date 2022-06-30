За місяць російська економіка прискорила падіння у півтора рази

За даними Мінекономрозвитку РФ, російська економіка у травні 2022 року скоротилася на 4,3% у річному порівнянні після зниження на 2,8% у квітні.

Про це пише "Интерфакс".

У січні зростання російської економіки становило 5,7%, у лютому - 4,1%, у березні - 1,3%. Зростання ВВП за підсумками січня - травня 2022 року відомство оцінило на рівні 0,5% у річному порівнянні.

Зростання ВВП за підсумками січня-травня 2022 міністерство оцінило на рівні 0,5% у річному порівнянні.

"Основними факторами зниження ВВП, як і раніше, залишаються транспортно-логістичні обмеження та скорочення внутрішнього попиту", - йдеться у доповіді міністерства.

З базових галузей економіки прискорилося падіння оптової торгівлі (мінус 15,5% р/р у травні після мінус 11,9% р/р на місяць раніше).

"У будівництві та сільському господарстві темпи зростання сповільнилися, але зберегли позитивну динаміку", – заявили у міністерстві.

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У квітні реальні заробітні плати скоротилися на 7,2% р/р (після зростання у березні на 3,6% р/р).

При цьому, офіційний прогноз Мінекономрозвитку РФ (від середини травня) щодо зниження ВВП Росії у 2022 році становить 7,8%, але в міністерстві заявляли, що оцінку можна переглянути у бік меншого зниження.

Нагадуємо:

Міністерство фінансів Росії у внутрішніх оцінках прогнозує скорочення ВВП агресора на 12% через санкції, що може знищити "десятиліття економічного зростання". Публічно у відомстві цю цифру заперечують.

Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки України на 35% цьогоріч, Росії – на 8,5%.

Банк Росії очікує, що за підсумками 2022 року ВВП РФ скоротиться на 8-10%.

Зростання ВВП Росії впало до 3,5% попри середні прогнози економістів у 3,7%, що знаменує рецесію через західні санкції за вторгнення РФ в Україну.

Економічна правда