Всі розділи
Укр / Рус

Обсяг непрацюючих кредитів у травні зріс на 7,8 мільярдів – НБУ

Четвер, 30 червня 2022, 17:35 - Олексій Павлиш

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 1 червня становила 27,6% порівняно з 27,4% на 1 травня.

Про це повідомили в НБУ.

Обсяг непрацюючих кредитів у травні зріс на 7,8 млрд грн.

Загалом же з початку року обсяг непрацюючих кредитів зменшився на 27,7 млрд грн, частка NPL скоротилася на 2,4 в.п. з 30%.

Нагадаємо:

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 1 березня знизилася до 26,6% порівняно з 29,5% на 1 лютого.

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 1 травня становила 27,4% порівняно з 27,1% на 1 квітня.

ВІДЕО ДНЯ

Економічна правда

"Економічна правда" тепер у Telegram. Ми відстежуємо, як швидко падає путінський режим, і які компанії приєднуються до бойкоту агресора. Підписатися можна тут.

НБУ кредити
Матеріали за темою
На спецрахунку НБУ для потреб військових залишилося 292 мільйони 30 червня 2022, 15:21
На спецрахунку НБУ для потреб військових залишилось 265 мільйонів 29 червня 2022, 15:35
НБУ переказав на потреби армії 17,3 мільярдів: скільки лишилось на рахунку 28 червня 2022, 12:59
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті