Обсяг непрацюючих кредитів у травні зріс на 7,8 мільярдів – НБУ

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 1 червня становила 27,6% порівняно з 27,4% на 1 травня.

Про це повідомили в НБУ.

Обсяг непрацюючих кредитів у травні зріс на 7,8 млрд грн.

Загалом же з початку року обсяг непрацюючих кредитів зменшився на 27,7 млрд грн, частка NPL скоротилася на 2,4 в.п. з 30%.

Нагадаємо:

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 1 березня знизилася до 26,6% порівняно з 29,5% на 1 лютого.

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 1 травня становила 27,4% порівняно з 27,1% на 1 квітня.

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Економічна правда