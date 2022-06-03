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Обсяг непрацюючих кредитів у квітні зріс на 3,4 мільярди – НБУ

П'ятниця, 3 червня 2022, 17:40 - Олексій Павлиш

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 1 травня становила 27,4% порівняно з 27,1% на 1 квітня.

Про це повідомили в НБУ.

Обсяг непрацюючих кредитів у квітні зріс на 3,4 млрд грн.

Загалом же з початку року обсяг непрацюючих кредитів зменшився на 35,5 млрд грн, частка NPL скоротилася на 2,7 в.п.

Нагадаємо:

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 1 березня знизилася до 26,6% порівняно з 29,5% на 1 лютого.

Економічна правда

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