Експорт електроенергії може приносити Україні понад 70 мільярдів на рік – Шмигаль

У разі збільшення пропускної здатності на експорт електроенергії до 2,5 ГВт Україна зможе отримувати понад 70 млрд грн на рік від її продажу.

Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль.

"Усього через три місяці після отримання енергетичного безвізу почався довгоочікуваний експорт української електроенергії в Європу! Сьогодні з першої години ночі такий експорт пішов у напрямку Румунії. Початковий обсяг складає 100 МВт", - написав прем'єр.

"Енергетичний безвіз із ЄС, який запрацював у березні цього року, дає свій дуже осяжний та практичний результат. Лише за перший день державне підприємство "Укренерго" заробило 10 млн грн на продажі доступу до міждержавного перетину", - додав Шмигаль.

За його словами, потенціал експорту української електроенергії в Європу складає до 2,5 ГВт. За таким сценарієм держава зможе отримувати більше 70 млрд грн на рік.

"Після перемоги України у війні це дозволить суттєво збільшити інвестиції в галузь та модернізувати її до найкращих європейських стандартів.

Енергетика стане одним із драйверів відновлення нашої економіки, як уже стала драйвером нашої інтеграції в ЄС", - резюмував очільник уряду.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

На першому аукціоні на розподіл пропускної спроможності в напрямку Румунії "Укренерго" реалізувало всі доступні 100 МВт в кожній годині доби. День поставки електроенергії для цього аукціону – 30 червня.

Європейська енергосистема ENTSO-E ухвалила рішення щодо офіційного старту з 30 червня комерційного експорту електроенергії з України до Європи початковим обсягом 100 МВт.

Економічна правда