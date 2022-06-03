Шмигаль до іноземних компаній: припинення роботи в Україні — це санкції проти нашої економіки

Прем'єр міністр Денис Шмигаль звернувся до міжнародних компаній з закликом відновлювати роботу вже зараз, як це зробила більшість українських підприємств у безпечних регіонах.

Про це йдеться у його соцмережах.

За його словами, Уряд буде максимально в цьому допомагати. "Ваше повернення стане проявом справжньої солідарності з українським народом, який сьогодні виборює свою свободу та бореться за мирне майбутнє всієї Європи", - заявив він.

Нагадуємо:

Майже кожен другий український бізнес повністю або частково повернувся до роботи після вимушеного призупинення 24 лютого.

У повному обсязі наразі працюють 47% компаній-членів ЄБА (минулого місяця таких було 28%), інші 50% працюють з певними обмеженнями або частково.