Шмигаль до іноземних компаній: припинення роботи в Україні — це санкції проти нашої економіки
П'ятниця, 3 червня 2022, 21:40 -
Прем'єр міністр Денис Шмигаль звернувся до міжнародних компаній з закликом відновлювати роботу вже зараз, як це зробила більшість українських підприємств у безпечних регіонах.
Про це йдеться у його соцмережах.
За його словами, Уряд буде максимально в цьому допомагати. "Ваше повернення стане проявом справжньої солідарності з українським народом, який сьогодні виборює свою свободу та бореться за мирне майбутнє всієї Європи", - заявив він.
Нагадуємо:
Майже кожен другий український бізнес повністю або частково повернувся до роботи після вимушеного призупинення 24 лютого.
У повному обсязі наразі працюють 47% компаній-членів ЄБА (минулого місяця таких було 28%), інші 50% працюють з певними обмеженнями або частково.