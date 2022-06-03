Які настрої бізнесу після 100 днів війни в країні – опитування ЄБА

У повному обсязі наразі працюють 47% компаній-членів ЄБА (минулого місяця таких було 28%), інші 50% працюють з певними обмеженнями або частково.

Про це свідчать результати опитування, яке провела Європейська Бізнес Асоціація, аби визначити настрої бізнесу після 100 днів війни в країні.

Серед компаній, які працюють з певними обмеженнями або частково, 37% обмежили географію присутності, 17% працюють онлайн, а 16% були вимушені закрити частину офісів, торгових точок чи відділень.

"Серед компаній, що раніше призупиняли свою роботу, вже 17% її повністю або частково відновили. І лише 3% компаній наразі взагалі не працюють. Нагадаємо, місяць тому не працювали 4% бізнесу, а у березні – 29%.

Кількість компаній, що виплачують заробітну плану своїм співробітникам у повному обсязі дещо зросла і становить наразі 63%, до того ж 25% роблять додаткові або авансові виплати", - йдеться у повідомленні.

Утім, 13% були змушені скоротити розмір грошової винагороди, а 9% - відмовитися або скоротити бонуси. В неоплачувану відпустку змушені відправляти персонал 4% компаній, дещо зросла кількість компаній, що вдаються до скорочень - наразі таких 8% (минулого місяця було 3%).

"Бізнес продовжує виділяти ресурси на допомогу армії та гуманітарну підтримку практично в тих же обсягах, що і на початку повномасштабної війни.

Так, по 47% компаній продовжують постачати продукцію та підтримувати своїх працівників, що долучились до лав ЗСУ чи тероборони. Ще 44% допомагають фінансово, 25% – послугами, 18% – медикаментами чи засобами захисту/оборони. Тільки 8% компаній повідомляють, що вже вичерпали свої ресурси на допомогу, місяць тому таких було 5%", - додають в ЄБА.

Практично незмінною залишається оцінка бізнесом своїх фінансових резервів. Третина компаній, а саме 34% оцінюють свою фінансову стійкість у 6 місяців, 20% вважають, що протримаються кілька місяців, інші 20% – рік, і ще 19% вистачить фінансових резервів на період більше року.

У 5% фінансові резерви вже вичерпались, тоді як минулого місяця про це повідомляли 3% бізнесів. Водночас у фінансових питаннях компанії розраховують здебільшого на власні сили. Так, 92% компаній не користувались державними чи міжнародними програмами для підтримки свого бізнесу.

Опитування свідчить, що 100 днів активної фази війни завдали втрат до 1 млн доларів для 48% компаній, ще 37% зазнали втрат в діапазоні 1 – 10 млн доларів, і 12% повідомляють про втрати більше 10 млн доларів. Жодних втрат не зазнали тільки 2% бізнесів. При цьому 42% компаній асоціації повідомляють про втрати майна чи інших активів безпосередньо внаслідок бойових дій.

"Хоча у нинішній ситуації прогнози робити надзвичайно складно, 70% директорів все ж очікують негативну динаміку свого бізнесу до кінця 2022 року, інші 15% вважають, що вона не зазнає змін, і 11% сподіваються на зростання бізнес-показників.

Минулого року 83% директорів прогнозували зростання свого бізнесу у 2022 році, і тільки 2% очікували погіршення стану справ. Отже, війна внесла прикрі корективи в плани близько двох третіх компаній Асоціації", - додали в ЄБА.

Більшість компаній не планують цього року суттєвих змін у своїй команді або в розмірі зарплат - про це повідомляють 48% та 58% відповідно. Водночас 45% компаній можуть вдатися до скорочень, а 15% до зменшення винагороди.

Хоча є й позитивні тенденції у частини бізнесів – 6% планують наймати нових людей цього року, а 23% планують поступово збільшувати заробітні плати персоналу.

Опитування проводилося з 26 травня до 2 червня 2022 року, участь у ньому взяли 101 директори членських компаній Європейської Бізнес Асоціації.

Економічна правда