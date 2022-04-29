44% українських бізнесів відновили роботу після вторгнення Росії

Майже кожен другий український бізнес повністю або частково повернувся до роботи після вимушеного призупинення 24 лютого.

Про це йдеться у результатах опитування Опендатабот. В опитуванні взяло участь понад 2 тисячі респондентів.

Так, 44% учасників відповіли, що їх бізнес повернувся до роботи. У коментарях підписники уточнювали, що це може бути повне або часткове відновлення діяльності.

Раніше повідомлялося, що кількість непрацюючих представників малого бізнесу скоротилася з 42% місяць тому до 26%.

Економічна правда