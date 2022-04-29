44% українських бізнесів відновили роботу після вторгнення Росії
П'ятниця, 29 квітня 2022, 16:14 -
Майже кожен другий український бізнес повністю або частково повернувся до роботи після вимушеного призупинення 24 лютого.
Про це йдеться у результатах опитування Опендатабот. В опитуванні взяло участь понад 2 тисячі респондентів.
Так, 44% учасників відповіли, що їх бізнес повернувся до роботи. У коментарях підписники уточнювали, що це може бути повне або часткове відновлення діяльності.
Раніше повідомлялося, що кількість непрацюючих представників малого бізнесу скоротилася з 42% місяць тому до 26%.
Економічна правда
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