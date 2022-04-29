Всі розділи
Укр / Рус

44% українських бізнесів відновили роботу після вторгнення Росії

П'ятниця, 29 квітня 2022, 16:14 - Cергій Мельник

Майже кожен другий український бізнес повністю або частково повернувся до роботи після вимушеного призупинення 24 лютого.

Про це йдеться у результатах опитування Опендатабот. В опитуванні взяло участь понад 2 тисячі респондентів.

Так, 44% учасників відповіли, що їх бізнес повернувся до роботи. У коментарях підписники уточнювали, що це може бути повне або часткове відновлення діяльності.

Раніше повідомлялося, що кількість непрацюючих представників малого бізнесу скоротилася з 42% місяць тому до 26%.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

бізнес робота війна
Матеріали за темою
Чому саме зараз важливо допомагати малому бізнесу 29 квітня 2022, 08:17
Податки під час війни: без штрафів і перевірок 28 квітня 2022, 17:36
100 українських крафтових виробників отримають 100 тисяч доларів підтримки: хто може податись 27 квітня 2022, 19:09
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті