Путін узаконив у РФ імпорт товарів без дозволу правовласника

Президент РФ Володимир Путін підписав закон, який легалізує так званий паралельний імпорт - ввезення в Росію товарів без згоди правовласників.

Про це пише "Интерфакс".

Закон набув чинності - зазначається, що йдеться про оригінальну продукцію, введену в обіг за кордоном, норма поки діє лише у 2022 році.

Перед цим Держдума РФ ухвалила законопроєкт, який передбачає легалізацію так званого паралельного імпорту, який дозволить імпортувати в Росію товари без дозволу правовласника.

При цьому, дія закону поширюється на раніше затверджений перелік товарів, які можна ввозити без дозволу правовласника.

У раніше затвердженому наказі Мінпромторгу РФ - список із понад 50 груп товарів: серед іншого, нафта, косметика, папір, одяг, телевізори, фотоапарати та автомашини.

Зокрема, у списку смартфони і техніка під брендами Apple, Asus, HP, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony, Intel та інші.

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Побутова техніка - Electrolux, Miele, Siemens, Dyson.

Ігрові приставки - X-Box, Play Station, Nintendo.

Також у переліку - автомобілі та запчастини для них: Tesla, Toyota, Land Rover, Jeep, Isuzu, Jaguar, Chrysler, Bentley, Mitsubishi, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Hummer, Rolls-Royce, Bugatti.

Двигуни та їх частини - Volvo, Hyundai, Nissan, Volkswagen.

Через вторгнення РФ в Україну, США, Велика Британія, ЄС та інші країни запровадили проти Росії кілька пакетів санкцій, які передбачають заборону, зокрема, на постачання продукції подвійного призначення та високотехнологічної продукції.

Після початку російського вторгнення сотні міжнародних компаній оголосили про призупинення або повне припинення діяльності в РФ.

Економічна правда