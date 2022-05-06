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Apple, Samsung, Tesla, Jaguar та інші: в РФ затвердили перелік товарів, які ввозитимуть контрафактом

П'ятниця, 6 травня 2022, 19:24 - Олексій Павлиш

Мінпромторг РФ затвердив перелік товарів, які у Росію будуть ввозити контрафактом (у РФ це називають паралельним імпортом).

Відповідний наказ опубліковано на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.

Відповідно до наказу, такі товари можна буде ввозити до країни без згоди правовласника.

Загалом перелік має 20 сторінок.

Зокрема, у списку смартфони і техніка під брендами Apple, Asus, HP, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony, Intel та інші.

Побутова техніка - Electrolux, Miele, Siemens, Dyson.

Ігрові приставки - X-Box, Play Station, Nintendo.

Також у переліку - автомобілі та запчастини для них: Tesla, Toyota, Land Rover, Jeep, Isuzu, Jaguar, Chrysler, Bentley, Mitsubishi, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Hummer, Rolls-Royce, Bugatti.

Двигуни та їх частини - Volvo, Hyundai, Nissan, Volkswagen.

У перелік також, зокрема, потрапили:

  • обладнання для різних галузей, включаючи видобуток корисних копалин, електроенергетику, залізничний та судноплавний транспорт, сільське господарство;
  • пристрої та обладнання для залізниць, човни, живі дерева, саджанці та квіти;
  • сіль, сірка, грунт та камінь, руди, зола та шлак;
  • гума та гумові вироби, мило, миючі засоби, свічки, пластилін, клеї, сірники, вибухові речовини, пластмаси;
  • одяг, взуття, косметика.

Нагадаємо:

Раніше Росія підготувала перелік товарів, які буде ввозити контрафактом: серед них автомобільні бренди Tesla, та Jaguar, технологічні бренди Apple та Samsung, консолі XBox та Play Station і десятки інших виробників.

Економічна правда

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Росія авто техніка технології торгівля
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