У РФ легалізували імпорт товарів без дозволу правовласника

Держдума РФ ухвалила законопроєкт, який передбачає легалізацію так званого паралельного імпорту, який дозволить імпортувати в Росію товари без дозволу правовласника.

Про це пише "Настоящее время".

За словами спікера нижньої палати парламенту В'ячеслава Володіна, законопроєкт "дозволить захистити російські компанії, які ввозять товари без дозволу правовласника, від можливої ​​цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності".

При цьому, дія закону поширюється на раніше затверджений перелік товарів, які можна ввозити без дозволу правовласника.

У раніше затвердженому наказі Мінпромторгу РФ - список із понад 50 груп товарів: серед іншого, нафта, косметика, папір, одяг, телевізори, фотоапарати та автомашини.

Зокрема, у списку смартфони і техніка під брендами Apple, Asus, HP, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony, Intel та інші.

Побутова техніка - Electrolux, Miele, Siemens, Dyson.

Ігрові приставки - X-Box, Play Station, Nintendo.

Також у переліку - автомобілі та запчастини для них: Tesla, Toyota, Land Rover, Jeep, Isuzu, Jaguar, Chrysler, Bentley, Mitsubishi, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Hummer, Rolls-Royce, Bugatti.

Двигуни та їх частини - Volvo, Hyundai, Nissan, Volkswagen.

За словами Володіна,законопроєкт розроблено "з метою захисту російської економіки та громадян в умовах економічних санкцій проти" Росії.

Через вторгнення РФ в Україну, США, Велика Британія, ЄС та інші країни запровадили проти Росії кілька пакетів санкцій, які передбачають заборону, зокрема, на постачання продукції подвійного призначення та високотехнологічної продукції.

Після початку російського вторгнення сотні міжнародних компаній оголосили про призупинення або повне припинення діяльності в РФ.

Економічна правда