США підвищили мита на низку російських товарів до 35%

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Сполучені Штати підвищили ставку адвалорного мита на низку російських товарів, імпорт яких раніше не був заборонений санкціями, до 35%.

Про це йдеться в розпорядженні президента США Джо Байдена, опублікованому на сайті Білого Дому.

Таке рішення ухвалене у продовження припинення Штатами дії статусу найбільшого сприяння, тобто торговельних привілеїв, для Росії та Білорусі у квітні.

"Підвищення ставки мита … до 35 відсотків адвалорного мита на деякі інші продукти Російської Федерації, імпорт яких не заборонено, є виправданим і відповідає зовнішньополітичним інтересам Сполучених Штатів", – йдеться в розпорядженні.

Зазначається, що перелік товарів, на які розповсюджуватиметься дія розпорядження, визначена додатком до нього – водночас сам перелік наразі не опубліковано.

Крім того, країна залишає за собою можливість змінювати це рішення у майбутньому: "Сполучені Штати будуть стежити за виконанням збільшених обов’язків, і я [президент Байден] можу переглянути це рішення, якщо буде необхідно".

Зміни набувають чинності о 01:01 ET на день, наступний за тридцятим після дати оголошення.

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Нагадуємо:

Президент США Джо Байден 11 березня заявив про нові санкції проти Росії, які включають скасування торговельних привілеїв з боку США та країн "Великої сімки", а також нове ембарго на російські діаманти, морепродукти та горілку.

Тоді ж країни Євросоюзу офіційно приєдналися до багатосторонньої заяви щодо позбавлення Росії статусу найбільшого сприяння. Це дозволить підвищити мита на торгівлю з агресором.





