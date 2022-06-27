Мінрегіон запевняє, що віялових відключень електроенергії взимку не планують

У Мінрегіоні запевнили, що опалювальний сезон почнеться вчасно, тарифи зростати не будуть, а віялові відключення електроенергії не плануються.

Про це в ефірі національного марафону заявив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

"Так, зима близько, і насправді вона буде надскладною у нашій історії. Ми маємо захистити кожного українця та обігріти його помешкання. Опалювальний сезон почнеться вчасно, тарифи зростати не будуть, вони будуть стабільними.

Вже працюємо разом із містами, органами місцевого самоврядування для того, щоб його розпочати", - сказав міністр.

"Зрозуміло, що викликів багато. Це і зруйновані підприємства, теплокомуненерго, це і пошкоджені підприємства, але впевнений, що впораємось з цим викликом і будемо готові розпочати тоді, коли потрібно", - запевнив Чернишов.

"Прийнято рішення, що тарифи не зростатимуть. Це важливо - у воєнний час ми не можемо це перекладати на плечі українців", - додав він.

На питання про віялові відключення електроенергії міністр заявив, що "такі речі не плануються".

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Нагадаємо:

Опалювальний сезон почнеться вчасно, тарифи на тепло не зміняться, але українців попереджають про зниження температури в оселях під час опалювального сезону.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що опалювальний сезон у Києві буде непростим: за його словами, можливо, температура в оселях буде трохи нижчою, ніж зазвичай.

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Економічна правда