Всі розділи
Укр / Рус

Узимку температура в оселях киян може бути нижчою, ніж зазвичай – Кличко

Понеділок, 27 червня 2022, 09:28 - Олексій Павлиш

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що опалювальний сезон у Києві буде непростим: за його словами, можливо, температура в оселях буде трохи нижчою, ніж зазвичай.

Про це він сказав в ефірі національного марафону.

"Питання опалювального сезону - дуже актуальне, ми співпрацюємо з державою, бо на сьогодні місто залежить від енергопостачання, від постачання газу, нас цікавить також і ціна на газ, як і кожного мешканця міста.

Одне можу сказати, посилаючись на слова міністра Чернишова відносно того, що, на жаль, у нас цей сезон буде непростий. І. може, температура в оселях буде трохи нижчою, ніж зазвичай. Ми робимо зараз все для того, щоб використовувати сучасні технології, підготуватись до зими, але всі інші питання лежать в площині держави і ми сподіваємось на вчасне постачання енергоносіїв", - сказав Кличко.

Нагадаємо:

Опалювальний сезон почнеться вчасно, тарифи на тепло не зміняться, але українців попереджають про зниження температури в оселях під час опалювального сезону.

Читайте також: Попереду найскладніша зима для України. До чого готуватися населенню?

ВІДЕО ДНЯ

Економічна правда 

"Економічна правда" тепер у Telegram. Ми відстежуємо, як швидко падає путінський режим, і які компанії приєднуються до бойкоту агресора. Підписатися можна тут

тепло Київ Кличко
Матеріали за темою
Тарифи на тепло не зміняться, але варто відвикнути жити взимку з відкритими вікнами – міністр 23 червня 2022, 11:44
У Чехії "спалять все, що зможуть", щоб взимку людям було тепло 21 червня 2022, 15:00
США допоможуть Україні "перезимувати" сезон 22/23 – міністр енергетики 17 червня 2022, 15:49
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті