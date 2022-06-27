Узимку температура в оселях киян може бути нижчою, ніж зазвичай – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що опалювальний сезон у Києві буде непростим: за його словами, можливо, температура в оселях буде трохи нижчою, ніж зазвичай.

Про це він сказав в ефірі національного марафону.

"Питання опалювального сезону - дуже актуальне, ми співпрацюємо з державою, бо на сьогодні місто залежить від енергопостачання, від постачання газу, нас цікавить також і ціна на газ, як і кожного мешканця міста.

Одне можу сказати, посилаючись на слова міністра Чернишова відносно того, що, на жаль, у нас цей сезон буде непростий. І. може, температура в оселях буде трохи нижчою, ніж зазвичай. Ми робимо зараз все для того, щоб використовувати сучасні технології, підготуватись до зими, але всі інші питання лежать в площині держави і ми сподіваємось на вчасне постачання енергоносіїв", - сказав Кличко.

Нагадаємо:

Опалювальний сезон почнеться вчасно, тарифи на тепло не зміняться, але українців попереджають про зниження температури в оселях під час опалювального сезону.

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Економічна правда