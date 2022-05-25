Ахметов готується до міжнародних судів з РФ через зруйновані активи

Мільярдер Рінат Ахметов розповів, що наразі триває юридична робота для подання позовів проти Росії щодо компенсації завданих його бізнесу збитків.

Про це він через свою пресслужбу повідомив в інтерв’ю НВ.

Він зазначив, що з початком широкомасштабного нападу РФ 24 лютого такі підприємства як Азовсталь, ММК ім. Ілліча, Авдіївський коксохім, Луганська ТЕС і ще десятки об'єктів промислової інфраструктури й зеленої енергетики частково або повністю знищено, або вимушено виведено з експлуатації. Капіталізація цих об'єктів до початку війни становила десятки мільярдів доларів.

"Однозначно ми пред’явимо позови до Росії і вимагатимемо належну компенсацію всіх збитків та втраченого бізнесу. Вже зараз активно ведеться кропітка юридична робота з цих питань. Ми будемо пред’являти позови у всіх міжнародних та національних інстанціях", – повідомив він.

Зазначається, що за відновлювальною вартістю втрати Меткомбінату ім. Ілліча та Азовсталі через російську війну становлять від 17 до 20 млрд доларів.

"Остаточну суму буде визначено в позовній заяві до Росії", – зазначив Ахметов.

Нагадуємо:

Довоєнна капіталізація активів групи SCM Рината Ахметова, які наразі зруйновані, постраждали, або законсервовані через військову агресію РФ перевищила 20 мільярдів доларів.

До портфеля SCM входять "Метінвест", "ДТЕК", ПУМБ, "Укртелеком", "Медіа Група Україна", UMG Investments, "Лемтранс", "ЕСТА", HarvEast, "АСКА", "АСКА-Життя" та інші.