Держава "подарує" до 3,5 мільйона гривень на ІТ-стартапи та 30 тисяч – на освіту в ІТ

В межах проєкту "єРобота" держава надаватиме грантову допомогу на суму до 3,5 млн грн для стартапів в ІТ-сфері, а також покриє стипендію на суму до 30 тисяч грн на освіту в ІТ.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Держава надавати від 750 тис. грн до 3,5 млн грн для стартапів, а адмініструватиме цю програму Український фонд стартапів. Головними критеріями фінансування є створення 5 робочих місць та акцент на розробці нових технологій та рішень.

Крім того, уряд запустив програму "Старт в ІТ", в рамках якої можна отримати стипендію в розмірі до 30 тис. грн на навчання й отримання навичок молодшого розробника, дата-аналітика чи графічного дизайнера.

Шмигаль підкреслив, що ця програма не для студентів, і не для ІТ-фахівців. "Ця програма для людей, які мають попередній досвід роботи, але зараз, наприклад, цю роботу втратили чи перебувають у простої і хочуть опанувати нові навички для нової кар’єри. Держава надає таку можливість", — додав прем’єр.

Кошти в межах програми "Старт в ІТ" можна буде витратити лише на оплату школи чи курсів, які визначить Міністерство цифрової трансформації. Загалом держава надасть можливість розпочати кар’єру в ІТ для 60 тисяч українців. Загальний бюджет програми становить 1,8 млрд грн.