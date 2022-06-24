Путін стверджує, що РФ не перешкоджає вивезенню зерна: знову переклав вину на Україну

Президент РФ Володимир Путін стверджує, що Росія не перешкоджає вивезенню українського зерна з території України і що, мовляв, для вирішення цієї проблеми не вистачає "конструктивної позиції" Києва.

Про це він заявив під час виступу на саміті "БРІКС плюс", пишуть російські ЗМІ.

"Істерія навколо вивезення зерна з України через чорноморські порти роздмухується штучно.

Хочу ще раз наголосити, що Росія не перешкоджає вивезенню українського зерна з території цієї країни і готова забезпечити вільний прохід суден із зерном у міжнародні води, якщо, звичайно, українські військові розмінують порти відвантаження та прилеглу акваторію", - сказав Путін.

Він стверджує про наявність "відповідного розуміння" з представниками секретаріату ООН.

"Але не вистачає, як і раніше, одного - конструктивного підходу з боку сьогоднішньої київської влади", - стверджує Путін.

Президент РФ також вкотре заявив, що українське зерно начебто глобально не впливає на світовий ринок зерна.

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Також Путін вважає, що причиною різкого зростання інфляції є "результат багаторічної та безвідповідальної політики країн "великої сімки".

"Хочу наголосити ще раз: різке посилення інфляції не вчора відбулося - це результат кількох років, стало результатом багаторічної і до того ж, підкреслю, безвідповідальності макроекономічної політики країн "великої сімки", безконтрольної емісії та накопичення незабезпечених боргів", - стверджує він.

"Стрибок цін на базові сільгосптовари, такі як зерно, найбільше вдарив саме по країнах, що розвиваються, в яких хліб і борошно є необхідним засобом виживання для основних верств населення", - додав російський диктатор.

Нагадаємо:

Російські окупанти систематично вивозять награбоване зерно із захоплених територій Херсонської та Запорізької областей. 8 червня російські військові відправили перший поїзд з награбованим зерном із Мелітополя до Криму.

Журналісти зафіксували колони вантажівок із награбованим зерном поблизу Керчі та Джанкоя.

Через війну Україна втратила четверту частину своїх посівних площ. Українська влада прогнозує, що врожай цьогоріч буде меншим на 40%.

Російський військовий флот також блокує морські шляхи до портів України на узбережжі Чорного моря, унеможливлюючи безпечне перевезення зерна до інших країн. Україна з європейськими партнерами налагодили маршрут експорту через Балтійське море.

Міжнародна спільнота побоюється, що нестача українського зерна на глобальному ринку продовольства може спровокувати ще більшу нестабільність і призвести до державних переворотів у країнах, що розвиваються.

Окрім зерна, російські загарбники вивозять із захоплених районів південних областей України черешню й хизуються "обвалом цін".

Сполучені Штати спільно з європейськими союзниками працюють над вивезенням зерна з України залізничним шляхом, зокрема шляхом будівництва зерносховищ на українському кордоні.

Економічна правда