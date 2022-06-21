Військові облігації: на аукціоні залучили майже 8 мільярдів

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Мінфін на аукціоні 21 червня залучив майже 7,8 млрд грн від продажу військових облігацій, ставки, як і раніше, незмінні.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Усього інвесторам запропонували 5 випусків військових облігацій, два з яких номіновано у доларі.

Терміни обігу та річні ставки за гривневими паперами були такими:

3 місяці зі ставкою 9,5%;

6 місяців зі ставкою 10%;

1,5 року зі ставкою 11,5%.

Випуск у доларі обігом у 6 місяців пропонувався за ставкою 3,5% річних, і від його продажу бюджет отримав 101 млн доларів (близько 3 млрд грн в еквіваленті). Річний доларовий випуск пропонувався зі ставкою у 3,7% – від його продажу залучили 121 млн доларів (понад 3,5 млрд грн в еквіваленті).

Найбільший попит серед гривневих випусків зосереджено на тримісячних паперах, від продажу яких держава отримала 1,1 млрд грн.

У Мінфіні додали, що від початку повномасштабної війни РФ проти України, Мінфін вже розмістив військові облігації на суму понад 100 млрд гривень.

Нагадуємо:

У Мінфіні заявляють, що державні облігації є інструментом підтримки країни, а не максимізації інвестиційного прибутку, відтак відмовляється підвищувати за ними ставки вслід за підвищенням облікової ставки Нацбанку до 25%.

Водночас уряд погодився відпустити ставку за військовими облігаціями для НБУ. Так, через купівлю ОВДП Нацбанк надрукував ще 70 млрд грн, але тепер ставка за паперами для регулятора прив’язана до облікової. Таким чином, друк гривні став для уряду дорожче, адже вищі ставки означають більші витрати на обслуговування державного боргу у майбутні періоди.