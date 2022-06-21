Швеція запустила екстрений газовий план на випадок зупинки поставок газу з РФ

Енергетичне агентство Швеції запустило перший крок триступеневого екстреного плану постачання газу для західних і південних частин країни на тлі газового шантажу Росії.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на пресслужбу агентства.

Таким чином країна готується до можливого припинення постачання природного газу з Росії. Днем раніше сусідня зі Швецією країна, Данія, яка постачає Швецію газ трубопроводом, оприлюднила аналогічне попередження.

Крім того, Італія теж може запустити свій екстрений газовий план цього тижня, якщо Росія продовжить обмежувати поставки. Це може передбачати більшу залежність від вугільної генерації в країні.

Президентка Європейської комісії вже застерігла країни ЄС від повернення до використання викопного палива через припинення поставок газу з РФ. Вона закликала країни ЄС натомість нарощували інвестиції у відновлювану енергетику в умовах скорочення поставок газу з РФ.

Нагадуємо:

Котирування газових фʼючерсів у четвер у хабі TTF у Нідерландах підскочили до понад 1500 доларів за тисячу кубометрів через скорочення Газпромом прокачки через "Північний потік".

Коливання на ринку спричинені заявою "Газпрома" у середу про зупинку експлуатації ще одного газотурбінного двигуна на компресорній станції "Портова" газогону "Північний потік", що призвело до скорочення прокачки газу в Німеччину на 60%.

Крім того, на наступний день в РФ заявили, що проблеми з ремонтом турбін для газопроводу "Північний потік" у Канаді можуть призвести до повної зупинки проєкту та "катастрофи для Німеччини".