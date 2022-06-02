Курс валют на 2 червня: скільки коштує гривня в касах банків

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Курс гривні 2 червня в середньому залишився на рівні 35-35,9 грн за долар, при цьому спред між курсом купівлі та продажу дещо скоротився.

Про це йдеться у даних сайту minfin.com.ua.

Так, 2 червня середні курси валют в касах банків був такими:

Долар США 35-35,9 грн (курс на 1 червня – 35-36 грн);

Євро – 37-38,3 грн (курс на 1 червня –37-38,4 грн).

У розрізі банків, Приватбанк пропонує курс долара на рівні 35,2-35,85 грн, Ощадбанк – 34,9-35,8 грн, Укрексімбанк – 34,5-35,65 грн, Райффайзен – 35,5-36,5 грн.

Натомість за даними finance.ua, котирування гривні проти долара на чорному ринку перервали п'ять днів зростання поспіль. На 17:00 вони становили 35,41-35,78 грн за долар, хоча днем раніше закрилися позначкою 34,05 - 35,52 грн.

Нагадуємо:

Національний банк з 21 травня скасовує обмеження на встановлення курсу, за яким банки продають готівкову валюту – дотепер він не міг відхилятися на понад 10% від офіційно встановленого регулятором.

В НБУ пояснювали, що такий крок зробить валютний ринок стійкішим та сприятиме зниженню амплітуди курсових коливань у його готівковому сегменті

Банки вже понад два тижні як продають валюту в касах без обмежень курсу, і 1 червня в середньому курс гривні стабілізувався до 35-36 грн за долар.